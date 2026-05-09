「どうして…」“機械駐車場”で愛車が「ボコボコ」に！都市部や商業施設などで重宝されている機械式立体駐車場。限られたスペースに多くのクルマを効率よく駐車できる便利な設備ですが、一方で、出庫時に愛車に傷がついてしますというトラブルが少なからず発生しています。【画像】「えっ!?」 これが実際に機械駐車場で「破壊されたクルマ」です！ 画像を見る（15枚）もしも自分のクルマに傷がついて出てきたらパニックに陥