陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？第3話都会からきた王子様【エミの気持ち】【編集部コメント】洗練されたおしゃれなスーツを身にまとい、高級な時計をしているタダシさん。エミさ