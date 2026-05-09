日本獣医生命科学大学の教授・濱部浩一氏は、動作解析が専門だが、さまざまな角度からパットの動きを分析している。その中で、「1.5mはヘッド軌道は関係ない」という結論に辿りついたという。パットが苦手なサッカー解説者・松木安太郎さんが濱部氏＆シニアプロ日下部光隆にじっくりと聞いた。【連続写真】5度のカット軌道に打っても、フェースがスクエアなら入るんです◇◇◇【濱部】 パットが苦手という松木さんに、ショート