昨今は、選手が試合中のプレーや会場で撮影した動画を自身のソーシャルメディアに投稿することが当たり前となっている。一方で、PGAツアー関連の映像や画像には細かな制限が設けられていた。【写真】「おかえり」松山英樹がPGA復帰のケプカを歓迎その中で今週、「トゥルーイスト選手権」の会場で選手諮問委員会が開かれ、ソーシャルメディア利用に関する規制緩和が最終決定された。主な変更点は以下の通り。■1ラウンドにつき1ショ