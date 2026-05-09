タレントのイモトアヤコさんが自身のインスタグラムに、体幹トレーニングの模様を投稿しています。 【写真を見る】【 イモトアヤコ 】体幹トレに奮闘「#筋力と金力をつけたい」フォロワー感嘆「増やしていきたいです貯筋と貯金」イモトさんは「#運動する日」「#筋力と金力をつけたい」「#よくばりな年ごろ」とだけテキストして動画を投稿。その1種目めはケトルベル・スイング。やかん型の大きなウェイトを両手でつかみ、股