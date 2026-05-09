佳子さまが「みどりの感謝祭」に出席されました。きょう、佳子さまは自然の大切さを呼びかける「みどりの感謝祭」に名誉総裁として出席されました。「今年も岩手県大槌町など、各地で山火事が起きています。消火活動に力を注いでこられた方や避難された方のことを考えながら、火がおさまることを願ってきました」佳子さまは被災者へのお見舞いとともに、「対応に力を尽くしてこられた方に深く敬意を表します」と話されました。