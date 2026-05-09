◇ナ・リーグドジャース−ブレーブス（2026年5月8日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席も遊ゴロに倒れ、凡退が続いた。相手先発で24年にサイ・ヤング賞を獲得したセールに対し、初回の第1打席は外角攻めにあい、1ボール2ストライクからの4球目、外いっぱいの98・3マイル（約158・2キロ）の直球に手が出ず、見逃し三振。一度