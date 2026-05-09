【モデルプレス＝2026/05/09】SM ENTERTAINMENT JAPANが手がける日本人8人組ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）の新曲「ATE!」（5月20日リリース／読み：エイト）のデジタルリリースに先駆けて5月9日より音源の一部がTikTokにて先行配信された。3人の作家陣の参加も明らかになった。【写真】SM初の日本人グループ、過去に朝ドラ出演していたメンバー◆GPP、新曲に豪華作家陣集結本作ではグローバルに活躍する、3人の豪華な作家