「ツタロック DIG LIVE Vol.20-OASAKA-」が2026年6月21日（日）、心斎橋 BIGCATにて開催されることが発表された。今、チェックしておきたい次世代のシーンの主役を集結させる『ツタロック DIG』。2021年よりライブハウスにて今まで以上に規模を大きくしたスペシャルライブとして開催しており、2022年より大阪、東京の2会場での開催をしている。「ツタロック DIG LIVE Vol.20-OSAKA-」の第一弾出演者として、セブンス・ベガ、Dannie