５月９日の京都４Ｒ・３歳未勝利（牝馬限定、芝２０００メートル＝１５頭立て）で、今村聖奈騎手が騎乗した白毛のジャジャミン（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父ゴールドシップ）は１４着だった。行きたがるのをなだめつつ、中団を追走したが、直線では脚が残っていなかった。初陣を勝利で飾ることはできなかったが、鞍上は「何もかもが初めてで、戸惑いがあったと思います。気持ちが強い子なので、うまくリカバリーして上手に走