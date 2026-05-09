歌手・和田アキ子が９日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に生出演した。番組では、２日に東京ドームで行われたプロボクシング世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥が中谷潤人を破った試合を話題にした。和田はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」での独占生配信で視聴したことを明か