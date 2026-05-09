テレビ朝日の田中萌アナウンサー（３４）が沖縄を訪れた様子をアップした。９日に自身のインスタグラムを更新し「＃沖縄＃沖縄グルメ」などのハッシュタグをつけて「旅先で食べたガーリックシュリンプ。ピンクあふれるお店でかわいかった」。キュートな店内で撮影した写真をアップした。白いノースリーブ姿でにっこり。フォロワーは「クゥーたまんねー可愛い」「もえちゃん可愛いよ」と、自然な笑顔にくぎ付けになった。