アジア料理を作ろうと買ったものの、その後なかなか使い道が見つからずに冷蔵庫に眠りがちなスイートチリソース。甘さと辛さのバランスが絶妙なこのソースは、実は肉・魚・野菜、そしてサンドイッチまで、幅広い料理に合わせられる万能調味料です。マヨネーズや卵と合わせると辛さがまろやかになり、お子様も食べやすい味わいに。5つのレシピでその活躍ぶりを紹介します。 ▼ てりてり甘辛！「鶏手羽元のスイートチリ煮」 スイー