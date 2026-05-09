◆米大リーグドジャース―ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、同点の３回１死走者なしの場面で迎えた２打席目は内角低めシンカーにバットをへし折られ、遊ゴロに倒れた。相手先発は２４年のサイ・ヤング賞左腕のセールだ。すでにメジャートップタイ６勝を挙げ、防御率２・