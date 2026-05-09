【SPA!グラビアン魂デジタル写真集星宮すみれ 「メガトンバスト」】 5月8日発売 価格：1,650円 【拡大画像へ】 扶桑社は、写真集 「SPA!グラビアン魂デジタル写真集星宮すみれ 『メガトンバスト』」を5月8日に発売し、誌面カットを一部公開した。価格は1,650円 本書はMカップのグラドルとして昨年デビューした星宮すみれさんの写真集。「週刊 SPA!」のグラビアコ