インプラント治療を決意したものの、「手術前にどんな準備が必要？」「手術後の過ごし方は？」など、疑問や不安がつきまとうと思います。インプラント治療を成功に導き、長く快適に使い続けるためにも、事前準備と治療後のケアは不可欠です。そこで、これからインプラント治療を始める人に向けて、インプラントを長持ちさせるためのケアとメンテナンスの重要性について、「横浜駅西口デンタルオフィス」の大羽先生に解説していただ