お手の練習をする4匹（⇒次へ）【画像を見る】ガッカリしているのに思わず笑いがこみ上がる！「絶望感半端ない」ワンちゃん＆猫ちゃんの姿待ちに待ったお散歩の時間。でも、外はあいにくの雨模様…。そんな残念な状況に、テンションダダ下がりのワンちゃんの姿が「絶望度高すぎ！」と話題になっています。1.9万いいねの大反響を集めたのは、飼い主mokaannsara_shibaさんの投稿。3匹の柴犬モカちゃん・アンちゃん・サラちゃんと、サ