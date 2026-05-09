Kaseブランドから新レンズ「Kase REFLEX 150mm F5.6 AF」が登場する。CP+2026で国内初お披露目され、話題となっていたレンズだ。 発売は5月中旬。大手量販店で予約受付中で、価格は9万7,800円だ。 レフレックスレンズとは 本レンズが注目を集めた理由は、レフレックスレンズ（反射望遠レンズ）でありながら、珍しくAFに対応している点だろう。AF対応のレフレックスレンズというと、かつてミノルタが製品化し、のちにソニ