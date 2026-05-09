フライブルクの日本代表MF鈴木唯人は、３日のヴォルフスブルク戦でタックルを受け、右肩の鎖骨を骨折。手術を受けた。クラブからは「無期限の離脱」とだけ発表され、北中米ワールドカップへの出場は厳しいかと思われた。そんななか、本人が怪我の状態についてコメント。欠場した７日のヨーロッパリーグ（EL）準決勝マラガ戦の後、「順調です。EL決勝はさすがに無理ですけど、ワールドカップは間に合いそうです」と話したのだ