ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地レートフィールドでのマリナーズ戦に「2番一塁」で先発出場。初回に3試合ぶりの15号本塁打を放った。これで村上は、直近8カード連続で初戦にアーチを記録。MLB公式のサラ・ラングス記者によると、メジャー史上初の快挙になるという。 ■初回に豪快先制アーチ 村上は初回の第1打席、相手先発エマーソン・ハンコ