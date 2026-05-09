大正製薬は2026年4月23日、全国の20業種815社の10代〜70代の17万3208人を対象とした「現代人の疲労とキャリアに関する調査」結果を発表した。週に4回以上、前日夜に疲労ケアを「している」は28％調査では、「週に4回以上、前日夜に疲労ケアをしているか」を聞いたところ、「している（ストレッチ、入浴、運動、食事、サプリメント、睡眠、サウナ等）」は28％、「していない」が72％となった。週4回以上の疲労ケアをしている層とし