『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 星宮すみれ「メガトンバスト」』の発売を記念し、誌面カットが公開された。昨年グラビアデビューした星宮すみれの規格外ボディを収めた作品で、週刊SPA!の人気グラビアコーナー『グラビアン魂』で掲載しきれなかったカットを多数収録している。【写真】愛くるしいベビーフェイスの星宮すみれ星宮は1997年生まれ、神奈川県出身。身長153センチ、スリーサイズはB130・W85・H108。Mカップの“超