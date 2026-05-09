タレントのマツコ・デラックスが、8日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜午後8時）に出演。入院生活を経て変化したことを語った。マツコは今年2月に首の手術を受けて入院。同番組の収録に2カ月ぶりに復帰した。入院生活について「ご飯もおいしかったの」と驚いたように語り、「おっさんになってきてるじゃない？味覚が。こういうところで弁当とか普段食べてたじゃない？（病院で）ちゃんと栄養管理された魚と