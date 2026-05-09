●レンジャース1−7カブス○＜現地時間5月8日グローブライフ・フィールド＞シカゴ・カブスが敵地9連戦の初戦を制し、今季2度目の10連勝。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」でフル出場し、7号本塁打を放った。好調のカブスは初回、4番イアン・ハップの左前適時打で幸先良く1点を先制。鈴木は4回表、無死一塁で第2打席を迎えると、先発右腕ロッカーの甘く浮いたシンカーを豪快に振り抜き、打球速度110.2マイル（約1