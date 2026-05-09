東京・日本橋に本店を構える「日本橋海鮮丼 つじ半」をご存じだろうか? この店の看板メニュー「ぜいたく丼」は、インパクト抜群のビジュアルと驚異的なコストパフォーマンスが人気で、メディアに度々取り上げられる逸品である。当然、ランチ時ともなれば長蛇の行列が当たり前なのだが、実はこの「ぜいたく丼」を並ばずストレスフリーにいただける裏技があるらしい。マジかよ! そんなウルトラCがあっていいのか? 今回はそのうわさが