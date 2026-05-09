Image: Amazon ロマンと実用の両立だ！いざというときに頼りになる懐中電灯。スマホにLEDライトが備わっているとはいえ、やはりその光量だけでは足りない＆不便なシーンもありますからね。夜道の散歩に、アウトドアに、玄関前の鍵探しに…と「ちょっと照らしたい」なシーンにピッタリな携帯性と使い勝手のいい懐中電灯ないかしら？と探していたら、ありました。 OLIGHT Imini2