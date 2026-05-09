今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「猫島おこげ はっさく」に投稿された、猫さんたちと新入りチワワのねぎまちゃんの初対面の様子です。記事執筆時点で4,000回再生を記録しています。穏やかな交流の様子に「猫軍団、優しいですよね」「威嚇しないし、びっくりしました」といった声が寄せられました。 【動画：先住猫たちが『新入りの子犬』を初めて見たときのリアクション…とんでもなく優しい『初対面の様子』】 猫さん