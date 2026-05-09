リビングへ行くと、そこは雪国だった…？悪びれることなく犯行を続ける猫ちゃんと、我関せずといった様子の共犯疑惑の猫ちゃんの姿が面白すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で31万再生を突破し、「なんて凄惨な現場なんだ。しかもホシはまだそこに居る」「現行犯逮捕ですね！」といった声がよせられました。 【動画：猫のイタズラでリビングが『まるで雪景色』に…朝起きて目にした『衝撃的