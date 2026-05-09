白髪を隠すのではなく、ハイライトや明るいカラーでなじませるヘアスタイルが注目されています。白髪をデザインの一部として取り入れれば、伸びてきた根元が目立ちにくくなるだけでなく、オシャレな髪色を楽しめそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代をより素敵に見せる「白髪ぼかしボブ」をご紹介します。 まとまりの良いハイライトボブ 落ち着いたダークブラウンをベースに