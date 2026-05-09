猫の顔つきが生活環境で変わる要因3つ 顔つきが違う猫たちを見比べると、顔の形そのものが違って見えることがあります。猫の顔はそれだけ環境に合わせて大きく変化するのです。 猫の顔つきの違いが、どのような環境で変わるのか要因を見ていきましょう。 1.安心な暮らしが生んだベビーフェイス もともとイエネコの祖先はヤマネコです。厳しい自然の世界で生きるネコたちは、徐々に野生本来のシャӦ