我が子に対して「手助けしてあげないと何もできない」と思っていた知人。ですが驚くべき成長を見せつけられて──知人から聞いたエピソードを紹介します。 育児&フルタイム勤務 私は4歳と2歳の息子がいるワーママです。 子どもたちはまだまだ手がかかり、2歳の次男は着替えも自分でできないし、4歳の長男だって手伝いが必要。 そのうえ仕事はフルタイム勤務ということもあり、毎日大忙しです。 最近は特に