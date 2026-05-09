本拠地エンゼルス戦米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手は8日（日本時間9日）、本拠地エンゼルス戦に「4番・三塁」で先発出場。3打数1安打1打点で2-0の勝利に貢献した。先制適時打だけでなく、守備でも好プレーを見せた。岡本は3回1死一、二塁から中前へ弾き返す適時打を放った。チームに先制点をもたらした後、4回の守備では好プレーを披露。無死一塁からトラウトが放った打球速度105.2マイル（約169.2キロ）の強烈