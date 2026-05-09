今日5月9日はアイスクリームの日です。天気や気温などのデータから計算した「アイスが食べたくなる度合い」である「アイス指数」をみると、今日9日は大阪や名古屋などで高くなっています。また、明日10日は東京を含めた全国各地でアイス指数が高く、明日の日中は各地でアイスが食べたくなるような暑さになるでしょう。アイスが食べたくなる季節アイス指数とは今日5月9日は「アイスクリームの日」です。1964年5月9日にアイスクリ