北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。８大会連続８度目のＷ杯に臨む森保ジャパンのメンバー２６人が決定する。＊＊＊０６年ドイツ大会のメンバー発表会見では、ジーコ・ジャパンの立ち上げから１８試合１１得点と最多ゴールを誇っていたエース・ＦＷ久保竜彦がコンディション不良を理由にまさかの選外となった。ジーコ監督から「攻撃の核」と指名されていた久保の選