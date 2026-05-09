◆米大リーグレンジャーズ１―７カブス（８日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・レンジャーズ戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、４回に７号２ランを放つなど３打数１安打１打点、２四球で勝利に貢献した。カブスは快勝で今季３９試合目ながら、早くも２度目の１０連勝でメジャー３０球団で最多の２７勝目をつかんだ。レンジャーズの先