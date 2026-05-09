女優・山口智子が「絶対お断りしている」という仕事を明かした。８日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）にゲスト出演。冒頭で、観覧客を見渡しながら「は〜、いいですね、ライブな感じが」とうれしそう。司会の藤ヶ谷太輔が「ライブ感みたいなのがお好きなんですか」と聞くと、山口は「大好き。大好きだけど、舞台とかは絶対やらない」という。笑福亭鶴瓶が「やったらええやん」と言うと、山口は「俳