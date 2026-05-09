◆米大リーグドジャース―ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＭ・ロハス内野手（３７）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブレーブス戦に「７番・遊撃」で先発出場。自身の「ボブルヘッドデー」にアクシデントに見舞われた。１―１の２回１死二塁で迎えた第１打席。左腕セールの初球、９６・５マイル（約１５５・３キロ）直球を打球速度１００・７マイル（約１６２・１キロ