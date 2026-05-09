俳優の山口智子が8日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演。実家の家業を明かした。【写真】唐沢寿明との結婚生活を語った山口智子藤ヶ谷太輔から芸能界を志したきっかけを聞かれた山口は「モデルのお仕事を東京上京してから2年くらいやってた」と説明。番組では、80年代に自身が表紙を務めた雑誌が公開され、「うわ、なんじゃこれは！」と照れ笑いを見せた。「でもほんとは実家の家業を継がなきゃいけな