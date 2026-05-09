◇インターリーグカブス 7―1 レンジャーズ（2026年5月8日アーリントン）カブスの鈴木誠也外野手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのレンジャーズ戦に「5番・右翼」で先発。出場3試合ぶりとなる7号本塁打を含む3打数1安打2打点2四球だった。ナ・リーグ中地区首位のカブスは7―1で快勝し、今季2度目の10連勝を飾った。鈴木は初回の第1打席は四球。1―0の4回無死一塁の第2打席で、相手先発右腕ロッカーから出場3試合ぶり