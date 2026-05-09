「とんねるず」石橋貴明（64）の長女で女優の石橋穂乃香（36）が8日、自身のインスタグラムを更新。ハワイ旅行の様子を公開した。「ハワイは我が子の誕生日にかこつけて行ってきました」と穂乃香。「予習をすればするほど物価高に怯え、実際に到着して想像以上の物価高に驚愕し、途中から物価高ハイで変なテンションになり、、、」とつづった。「と、噂に違わぬ物価高に一喜一憂しましたが、いやいや普段仕事や生活をがんば