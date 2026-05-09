俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）。ここでは、劇中に登場する個性豊かな車いすラグビー選手たちを紹介する、選手紹介リレーの第3弾をお届け。気になるキャラクター情報と合わせて、熱いコメントも到着した。【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！■選手リレーのトリを務めるのは、心に熱さを秘めたライバルチームの絶対的エース！谷口聡一／細田佳央太＜紹