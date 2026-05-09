フェスタス・モハエさん（ボツワナ元大統領）8日に死去、86歳。ボツワナ政府が発表した。死因は明らかにされていない。体調不良に伴って首都ハボローネの病院で治療を受けていると4月に公表されていた。39年、当時英保護領だったボツワナ東部セロウェ生まれ。92年副大統領。98年に大統領に昇格した。在任中はエイズ対策に尽力し、08年に退任した。（ナイロビ共同）