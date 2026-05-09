トルコの多くの車が行き交う交差点で、車が縁石に衝突して横転する事故が起きた。現場では周囲にいた人たちがすぐに車へ駆け寄り、車内からドライバーを救出した。事故の瞬間には、近くを歩いていた人も思わず後ずさりする危険な場面だった。通行人が救助活動…ドライバーの命救うトルコで撮影されたのは、多くの車が行き交う交差点に集まる人たちだ。人々が囲んでいるのは、横転した車だった。車の上に乗ってドアを開け、中からド