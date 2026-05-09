秋篠宮家の次女、佳子さまは「みどりの感謝祭」に出席されました。「みどりの感謝祭」は森林や花などの大切さを呼びかける行事で佳子さまは4年前から毎年、名誉総裁として出席されています。佳子さま：消火活動に力を注いでこられた方や避難された方のことを考えながら、火がおさまることを願ってきました。佳子さまは、4月、大規模な山林火災が発生した岩手県大槌町の被災者にお見舞いと森林の再生を願う気持ちを示されました。式