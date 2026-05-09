フォークソングの名曲「22才の別れ」が、聖飢魔IIボーカリスト、デーモン閣下のリメイクカバーで13日にデジタルシングルとして配信されることが9日、明らかになった。日本クラウン内のレーベル「PANAM」設立55周年記念カバー企画「PANAM 55／100 SUPER SONG COVERS」第7弾として、佐橋佳幸（64）がプロデュース。同曲の作者であり、「かぐや姫」「風」の伊勢正三（74）もギターで参加。レコーディング時には「この曲を作ったのは21