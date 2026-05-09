影の船団への攻撃か？ウクライナ政府の公式サイト「ユナイテッド24」は2026年5月3日、ロシアの石油タンカーを攻撃する様子を公開しました。【動画】背後から忍び寄る…タンカーへの攻撃を加える直前の水上ドローンこの攻撃は、同日にウォロディミル・ゼレンスキー大統領が発表しました。ロシアが国際的な経済制裁を回避するため、運用実態を隠蔽しているタンカーや輸送船など、いわゆる「影の船団（シャドーフリート）」に属す