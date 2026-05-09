千歳市の廃棄物処理会社の敷地内で(2026年5月8日)夜、木くずなどが燃える火事がありました。12時間以上にわたって燃え続けけさ（9日朝）、ようやく消し止められました。（松田カメラマン）「バチバチという音を立てながら木材のようなものが燃えています」夜空が真っ赤に染まるほど勢いよく火の手が上がっています。火事があったのは、千歳市中央にある廃棄物処理会社「リサイクルファクトリー」の敷地内です。きのう(8日)午