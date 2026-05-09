工藤は7イニング連続無失点と好投を続けている（C）産経新聞社阪神は5月8日のDeNA戦（甲子園）に1−10の大敗。この日ヤクルトが広島に勝利したため、10日ぶりに首位陥落となった。試合終了を前に本拠地甲子園を訪れたファンも続々と席を離れた。【動画】宮崎がとどめを刺した、畠から打った9回の3ランシーン4回に失策がからんで2点を先制され、2点を追う6回には森下翔太が意地の9号ソロを放つも反撃はそこまで。9回から登