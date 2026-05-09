ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月8日、本拠地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。3試合ぶりの15号ソロを放ち、メジャー史上初の8カード連続初戦本塁打となった。【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、15号ソロは8カード連続初戦本塁打初回の第1打席、エマーソン・ハンコックの真ん中に入ったシンカーを捉えると、左翼席へ運んだ。本塁打数はヤンキースのアーロン・ジャッジに並び、メジャー全体トップに再び浮