◆米女子ゴルフツアーみずほアメリカズ・オープン第２日（８日、ニュージャージー州マウンテンリッジＣＣ＝６７３５ヤード、パー７２）強風の中、第２ラウンドが行われ、勝みなみ（明治安田）が７４で回り、７２の西郷真央（島津製作所）とともに通算イーブンパーで首位と８打差の１５位に並んだ。３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの勝は「出入りの激しいゴルフが続いたが、気持ちを切らさずにできたと思う。風の強